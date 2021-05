Marko: "Mercedes heeft moeite om nieuw personeel te vinden"

Red Bull Racing doet een tegenaanval nadat Mercedes heeft geprobeerd om een ​​einde te maken aan de stroom van gespecialiseerd motorpersoneel dat van het Duitse team naar het Oostenrijkse team over wil stappen. Helmut Marko onthulde in Barcelona dat toen er nieuws kwam over ten minste 15 Mercedes-medewerkers die toch niet over wilde stappen, Toto Wolff de verhuizing had tegengegaan door een verdubbeling van de salarissen aan te bieden.

"We betalen zeker niet twee keer zoveel. Mercedes biedt ze het dubbele aan als ze niet bij ons komen of als ze blijven. Dat is de waarheid", zei de Red Bull-functionaris in de krant Osterreich.

Het is de nieuwste ontwikkeling in de spanning die nu de relatie tussen kampioenschapsrivalen Red Bull en Mercedes kenmerkt. Het lijkt er echter op dat Mercedes zelf ook pogingen heeft gedaan om op personeel bij Red Bull weg te halen tegen astronomische bedragen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff suggereert op zijn beurt dat Red Bull een verdriedubbeling daar overheen wilde gooien: "Lonen verdubbelen is één ding, maar als je op een gegeven moment voor iemand staat die een verdriedubbeling van het salaris voorstelt, kun je daar niet tegenop."

Helmut Marko reageerde: "Het zijn getallen uit de loterij. Gelukkig hebben we zoveel loyale medewerkers die hebben geweigerd - ze geven de voorkeur aan onze omgeving. Voor ons is het moment van vergelding nog niet aangebroken."

Desalniettemin denkt Marko dat Wolff en Mercedes een truc hebben gemist om te voorkomen dat de overstappende medewerkers überhaupt in de verleiding kwamen om naar Red Bull te gaan. Hij zei onlangs dat Niki Lauda het nooit zou hebben toegestaan.

"Niki had zeer nauw contact met zijn medewerkers die aan de motor werken. Hij zou al vroeg hebben ingezien wat we aan het doen waren en er tegen hebben gewerkt", zo suggereert Marko.

Red Bull Powertrains

Wolff zei dit weekend dat Red Bull Mercedes-medewerkers een spannende toekomst belooft bij het nieuwe bedrijf Red Bull Powertrains. Marko: "Toto zegt ook dat we informatie van Honda aan Volkswagen zullen geven, dus zijn uitspraken lopen uiteen. We bouwen onze eigen motorenafdeling op, en het feit dat we al deze mensen inhuren, laat zien hoe serieus we het nemen."

"Bij ons zit alles onder één dak. We zijn een Formule 1-team met passie. Bij Mercedes stond de motorafdeling nog nooit zo in het middelpunt, ook al speelde het zo'n grote rol in het winnen van het team. We zijn een cool team waar passie op de voorgrond staat."

Vervangers

En Marko zei dat het duidelijk is dat Mercedes de meest prominente van de overstappers zal missen. "Ongeveer tien managers verlaten Mercedes. Ze zullen moeite hebben om die te vervangen."

"Ons plan is om door te gaan met het bouwen van de Honda-motoren in 2023, terwijl we tegelijkertijd de nieuwe motor ontwikkelen die vanaf 2025 als een Red Bull-motor zal draaien."