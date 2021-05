Fernando Alonso's finisht als twaalfde tijdens thuisrace in Catalonië

Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon konden geen potten breken tijdens de Spaanse Grand Prix. Ocon finishte als negende en pakt punten, terwijl Fenando Alonso als twaalde over de streep kwam tijdens zijn thuisrace in Spanje.

Esteban Ocon vertelt dat het was alsof hij in de schoolbankje zat vandaag. "Er was het een en ander te leren vandaag", begint de Franse coureur.

Leerzaam

Ocon: "Ik denk dat we niet zo snel als de Ferrari's waren vandaag en we kwamen ook wat snelheid tekort op de McLarens. Dus we waren vandaag een stukje minder sterk als tijdens de kwalificatie, maar over het algemeen was het een positief weekend. De negende plaats is niet ideaal, maar we hebben dingen geleerd vandaag", beweert Ocon die zegt uit te zien naar de Grand Prix van Monaco.

Fernando Alonso vertelt, net als na de vorige Grand Prix, dat hij plezier heeft gehad tijdens de race. Alonso: "Het was leuk. Het was wel moeilijk want wat verder achterin het veld ben je altijd wel in gevecht met iemand waardoor je uiteindelijk teveel vergt van je banden en dus ook van je strategie."

Eén-stopper werkte niet

We probeerden iets anders met een één-stop-strategie en dat was achteraf gezien misschien iets te optimistisch als je nu het resultaat bekijkt. We wilden namelijk heel graag dat punt pakken en we lagen met nog vijf ronden te gaan op de tiende plaats, maar er was uiteindelijk geen houden aan om de mensen achter mij te houden."