Mercedes-baas Toto Wolff kan zijn geluk niet op na zege Lewis Hamilton in Spanje

De teambaas van Mercedes kan zijn geluk niet op na de Grand Prix-overwinning van zijn Lewis Hamilton. De Britse coureur staat nu veertien punten voor op Max Verstappen in de WK-stand.

Toto Wolff: "Volgens mij hadden we een snelle auto en zeker als je je plaats verliest in de eerste ronde dan lig je gewoon achter. Het is zo moeilijk voor Red Bull om vanuit leidende positie de juiste keuze te maken want je geeft positie op en zo kun je de race verliezen. Vanuit de tweede positie is het makkelijker omdat je weet wat het gat is dat je moet zien te dichten."

Wolff prijst dan ook de strategie die zijn team koos. "We waren een briljant team ook wat betreft de jongens thuis op de fabriek."

Wolff is dan ook trots, zo laat hij blijken. "Het vergt moed. Als je het gat groter ziet worden dan 20 seconden dan kun je het bijna niet geloven dat je dat nog kunt inhalen. Maar we zagen dat Max' banden het zwaar hadden en we bleven hem dicht op de huid zitten. Onze planner liet zien dat we hem met nog één ronde te gaan zouden pakken, maar dat pakte beter uit."