Helmut Marko baalt: "Max Verstappen maakte fout door pit in te rijden zonder call van het team"

Helmut Marko, de motorsportadviseur van Red Bull Racing, was na de race niet te spreken over de communicatie tussen Max en zijn engineer.

Helmut Marko beweerde namelijk dat Verstappen zonder enige aanwijzing naar binnen ging om te pitten. Hierdoor waren de banden niet op tijd buiten voor de pits. Verstappen verloor hier ongeveer 2 seconden mee. "Als er zo'n supercoureur in de beste auto zit, dan heb je geen kans. We moeten snelheid vinden in de race", vertelde Helmut tegen Sky Duitsland.

Vervolgens zei hij: "Verstappen kwam naar binnen zonder een call van het team, met een beetje miscommunicatie. Hierdoor waren de banden en de monteurs nog niet klaar voor de pitstop."

Hieronder de beelden: