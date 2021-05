Kan Max Verstappen Hamilton zijn Bahrein-strategie gebruiken om GP Spanje te winnen?

Max Verstappen en Lewis Hamilton maken zich klaar voor een vierde strijd voor superioriteit in het 2021 Formule 1-kampioenschap. Lewis Hamilton start de race vanaf pole, met acht meter achter hem Max Verstappen die gisteren een barre 36 duizendste van een seconde langzamer was. De aanloop naar de eerste bocht is bijna 600 meter, en géén van de tien coureurs die in de top 10 zullen starten durfde de gok aan op de mediums. Max Verstappen gaf al aan dat de start erg belangrijk is om deze race te winnen, maar wat voor strategisch kunstje zullen hij en zijn team moeten toepassen om de race te winnen?

Zoals vorig jaar het geval was, heeft Pirelli voorspeld dat de snelste manier is om de race uit te rijden een twee-stopper is. "De snelste strategie vorig jaar was voornamelijk gebaseerd op op twee stops met de softs en mediums", zo vertelt Mario Isola, topman bij Pirelli. "Ik verwacht dit jaar niets anders."

De harde band is meer dan een seconde langzamer per ronde - het is dus onwaarschijnlijk dat de teams deze hebben meegenomen in hun berekeningen. De setup van de Grand Prix van Spanje is dus vrijwel gelijk aan die van Bahrein, alhoewel de twee titelkandidaten de race in omgekeerde volgorde zullen beginnen. Hamilton gebruikte in Bahrein een vroege pitstop om de leiding van Max Verstappen af te pakken, om zo een overwinning te boeken tegen een overduidelijk snellere auto.

Echter, indien Max een dergelijk strategie zal proberen, kan hij het tempo bijbenen van de duidelijk verbeterde Mercedes? "Ik denk dat wij er best goed uitzagen tijdens de lange runs", zo meent Verstappen. "Echter, Mercedes was uiteraard ook erg sterk", zo vertelde Max gisteren na de kwalificatie.

Mocht Verstappen snel genoeg zijn - en de data van de vrije trainingen op vrijdag toonde aan dat hij dat inderdaad is - dan zullen de strategen bij Red Bull Racing ongetwijfeld kijken of een replica van Hamilton zijn strategie tijdens de Grand Prix van Bahrein werkbaar is.

Dat is ook tevens waar Sergio Perez van pas komt. Indien de Mexicaan snel genoeg zijn weg naar voren kan vinden, dan zal hij in staat zijn om roet in het eten te gooien bij Mercedes. Sergio Perez kan dan Hamilton in de weg zitten indien Mercedes hem in vrije lucht wilde stoppen na een pitstop. Inhalen op dit circuit is - ook met minder snelle banden - erg moeilijk, en het team kan vertrouwen op het feit dat Sergio direct uit de weg zal gaan voor Max Verstappen.

Mercedes, uiteraard, is ervan op de hoogte dat Red Bull een dergelijke strategie zal kunnen gaan toepassen. "We moeten maar zien of we tijdens de eerste stint het tempo hebben om bij Verstappen weg te rijden", zo vertelt Andrew Shovlin, hoofd van trackside engineering bij Mercedes, "Maar er zijn een aantal mogelijke strategieën beschikbaar."