Max Verstappen: "Start in Barcelona erg belangrijk voor het resultaat"

De eerste pole position dit jaar was voor Max Verstappen maar daarna was het Mercedes die de snelste tijd in Q3 opraapte tijdens elk raceweekend. Ook gisteren was de pole weer een prooi voor Lewis Hamilton, die hiermee een record verscherpte naar 100 pole positions uit zijn carrière.

Ondanks dat Verstappen in Q2 de Brit bijna op 3 tienden achterstand reed, was het toch Hamilton die de pole wist te pakken. De achterstand van Red Bull Racing op Mercedes is vergeleken met vorig jaar compleet geslonken. Was de achterstand vorig jaar nog 7 tienden per rondje, dit jaar is die achterstand volledig weg. Dat leidt tot tevredenheid en blije gezichten binnen de pitboxen van Red Bull.

Start is cruciaal

De Nederlander moet dus beginnen vanaf de tweede startplek en ziet dat de start het meest cruciale onderdeel kan worden voor de race van deze middag. Daar komt bovendien bij dat het rechte stuk in Barcelona tot aan de eerste bocht het langste rechte stuk na de start is op de F1-kalender dus motorvermogen zal ook erg belangrijk zijn.

Verstappen zegt hierover: "Ik weet dat Mercedes erg moeilijk te verslaan is. We moeten eerst zorgen voor een goede start, dat kan erg belangrijk worden voor het verloop van de race. De snelheid is er dus daar zal het in principe niet aan liggen."

"De snelle bochten op dit circuit kunnen zorgen voor te warme banden, dus het managen van de banden zal ook iets zijn dat ik zeker in de gaten moet houden. Ik zal proberen de hele race te blijven pushen om zo de overwinning te pakken."