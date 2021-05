Dr. Helmut Marko: "Red Bull op hetzelfde niveau als Mercedes"

Red Bull bevindt zich op "hetzelfde niveau" als Mercedes in Barcelona. Dat zegt Dr. Helmut Marko.

Nadat Verstappen vrijdag een kerbstone raakte had hij wat schade aan zijn Red Bull, waardoor hij niet hoger kwam dan de negende positie tijdens de tweede vrije training. Tijdens de kwalificatie kwam Verstappen 0,03 van een seconde tekort op Lewis Hamilton.

Het kan dus wel eens spannend worden tijdends de Spaanse Gand Prix zondag.

"Het wordt wel krap wat betreft onze reserveonderdelen", zegt Marko tegen de Oostenrijkste omroep ORF. "Maar ik denk dat we die voorvleugel nog wel kunnen repareren dit weekend."

"Het lijkt alsof wij er slechter voor staan dan de situatie daadwerkelijk is. Ik verwacht dat we op hetzelfde niveau zitten als onze opponenten."

Wereldtitel haalbaar voor Verstappen

Marko denkt nog altijd dat Max Verstappen de wereldtitel dit jaar kan winnen. "Hij is zo volwassen geworden als persoon en als coureur dat hij de kracht en het lef heeft om voor de titel te vechten dit jaar."

Toch heeft Marko ook bewondering voor de strijdvaardige Lewis Hamilton.

"Hij (Hamilton) is een ongelooflijk sterke coureur die boven zichzelf kan uitstijgen, maar hij is niet onverslaanbaar. Maar je kunt zien dat hij op zijn kans kan wachten", zei de Oostenrijker.

Temperament

"Max heeft een temperamentvol karakter. Anders gezegd: hij is wat ongeduldiger. Dit is momenteel wel iets in het voordeel van Hamilton."

Geen foutjes

Volgens Nico Rosberg komt het er op aan of Verstappen zo min mogelijk fouten weet te maken dit jaar. "Ik denk dat Verstappen nog steeds de beste auto heeft, maar als hij het hele seizoen doorgaat zoals hij nu bezig is, zal Hamilton de titel winnen", zei wereldkampioen van 2016 tegen Sky Italia.

Rosberg heeft inside informatie en vertelt: "Ik weet dat Christian Horner een gesprek heeft gehad met Verstappen waarin hij zei dat Max dit jaar meer naar het grotere plaatje moet kijken, omdat ze echt het kampioenschap kunnen winnen."

Autocontrole

Marko is het ermee eens dat Verstappen nog werk te doen heeft om een ​​even complete coureur te worden zoals Lewis Hamilton al is.

"Max zit altijd op de limiet, hij heeft een ongelooflijke autocontrole en rijdt spectaculair", vertelde hij aan de krant Kronen Zeitung.

Niet genoeg

Hij vervolgt: "Over het algemeen zie ik alles als positief. Maar als je kijkt naar de overwinningen, polepositions en snelste raceronden, dan is het duidelijk niet genoeg.

"Het ligt niet alleen aan Max,' vervolgde Marko. "Het is te danken aan het totaalpakket van auto en coureur. Maar hij moet leren om het meeste te halen uit wat hij tot zijn beschikking heeft. Dat maakt het zo spannend. Aan de ene kant heb je de zelfverzekerde, ervaren en tactisch goede Hamilton, en aan de andere kant heb je de jonge maar onstuimige Max."

Track limits

Een andere factor die volgens Marko niet in het voordeel van Red Bull is, is het probleem met de 'tracklimieten' in 2021.

"We hebben Max aangespoord om de grenzen van de baan te respecteren, ook al zijn de track llimits onzin", zo zei Marko tegen RTL.

Hij vervolgt: "De baanlimieten hebben ons dit seizoen het hardst getroffen. De regels lijken het meest rigide te worden toegepast op Red Bull."