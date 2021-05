Eerste vrije training GP Spanje: Bottas voor Verstappen en Hamilton

Valterri Bottas heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje.

De top-tien is daarachter als volgt: Norris, Leclerc, Sainz, Gasly, Vettel, Perez, Stroll.

Alleen de Ferrari's reden hun snelste tijd op de mediums in de eerste training van de Spaanse Grand Prix.

Met nog tien minuten te gaan werd de sessie stil gelegd met een rode vlag. Robert Kubica graaft de Alfa Romeo die hij deze sessie leent van Kimi Raikkonen te diep vast in het grind. Het ging mis bij de nieuwe bocht tien; het lijkt erop dat Kubica teveel snelheid meenam bij het inkomen van de bocht die vroeger een hairpin was.

Als de baan weer wordt vrijgegeven proberen alle coureurs een snelle tijd te noteren, we zien hier en daar dan ook wat geduw en getrek want het is druk op de baan. De coureurs hebben het moeilijk om een goede run te vinden zonder 'verkeer'. Sergio Perez lijkt geen 'schone' ronde gereden te hebben, als hij bij de chicane flink in de weg gezeten wordt door een McLaren van Daniel Ricciardo. De Mexicaan toont dan ook zijn frustratie en zwaait met zijn hand richting Daniel Ricciardo. Ook Valterri Bottas wordt in de weg gezeten. Een Ferrari gaat niet op tijd aan de kant waardoor Bottas bij de laatste chicane bijna van de baan gaat.

Terwijl Mick Schumacher lange tijd de zestiende snelst tijd genoteerd ziet op de klokken, ontdekt Nikita Mazepin dat een Formule 1-auto nooit comfortabel gaat zijn: hoewel een nieuw stoeltje voor heem geschuimd is, stapt hij halverwege de sessie alsnog uit om zijn oude stoeltje weer te laten plaatsen.

Nikita has jumped out of the car briefly to switch to the old seat in the cockpit.



He had a new one produced for the weekend but has experienced some discomfort so far this morning. #HaasF1 #SpanishGP #FP1 pic.twitter.com/DlTFdXSn9i