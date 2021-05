Red Bull Racing na drie races bezig aan beste seizoensstart sinds 2011

Red Bull Racing is bezig aan hun sterkste seizoensstart sinds het 2011-seizoen. Waar het team uit Milton Keynes bekend stond om het feit dat zij het seizoen enigszins langzaam uit de startblokken kwamen en pas halverwege het seizoen hun inhaalslag konden maken, heeft Red Bull na drie races al één zege en twee tweede plekken op haar naam staan.

Nadat Max Verstappen de snelste tijd had gezet tijdens de wintertest in Bahrein ontstond er een gevoel van hoop bij veel Formule 1-fans dat Mercedes niet dominant aan het nieuwe Formule 1-seizoen zou beginnen. Dit gevoel werd enigszins bevestigd door het feit dat Max Verstappen in de eerste race van het seizoen pole position pakte met een gat van bijna vier tienden naar P2.

Helaas heeft Red Bull deze hoop (nog) niet geheel kunnen bevredigen, aangezien Lewis Hamilton inmiddels twee overwinningen op zijn naam heeft staan, en Max Verstappen maar één. Mercedes staat dan ook met 101 punten bovenaan het klassement met Red Bull op 83.

Echter, het feit dat het team uit Milton Keynes op 83 punten staat betekent wel dat zij bezig zijn aan een zeer sterke start van het seizoen. Ook vorig jaar - waar Red Bull ook ruimschoots de één na snelste wagen was - had het team "slechts" 55 punten. Zie hieronder hoeveel punten Red Bull Racing op haar naam had staan na drie races van het desbetreffende seizoen, inclusief welke plek in het klassement dat toentertijd betekende.