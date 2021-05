Wolff over titelstrijd met Red Bull: "Dit heb ik niet meer gevoeld sinds 2013"

Mercedes leek in Portugal eventjes weer op de Zilverpijlen die men gewend voorheen gewend was. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton stonden samen op de eerste startrij, en niemand leek in staat een Mercedes te weerhouden om de race te winnen. Na verslagen te zijn op Imola meent teambaas Toto Wolff, echter, dat het feit dat zij weer hebben gewonnen een gevoel oplevert die hij sinds 2013 niet meer gevoeld heeft.

"Lewis heeft absoluut geweldig gereden", zo vertelt Wolff. "Het leek er op alsof hij de hele race alles onder controle had. Je kon zien - maar ook horen aan zijn stem - hoe hard hij aan het stampen was gedurende de race. Valtteri was ook erg snel aan het begin en je zag hoe moeilijk Lewis het had om er langs te komen. Echter, toen hij er eenmaal langs was, verdween hij aan de horizon", zo vertelt Wolff verder.

"Het probleem met de uitlaat-sensor was jammer voor Valtteri. Langzaam kon hij richting Verstappen rijden, maar het gat stabiliseerde rond de anderhalve seconde."

"Aan het einde van de race zag je dat Valtteri ineens weer heel snel was. We waren niet instaat om de sensor te negeren, dus de krachtbron stond op bescherming-stand. Dit koste hem in totaal vijf seconden", zo vertelt Wolff verder. "Indien Valtteri geen problemen had met de krachtbron dan had hij hoogstwaarschijnlijk een goede poging kunnen doen om Max in te halen. Die credit moeten we hem simpelweg geven."

Hamilton heeft nu twee overwinningen en Verstappen één. Het verschil bovenaan de lijst in het kampioenschap is het verschil slechts acht punten. Het feit dat Mercedes nu poles en overwinningen weet te behalen in gezelschap van sterke teams doet hem denken aan 2013 waar Mercedes spontaan als waardige tegenstander verscheen tegen Ferrari en Red Bull Racing.

"Toen we aan het testen waren in Bahrein en daarna tijdens het raceweekend was er een buzz binnen het team wat we niet meer hebben gehad sinds 2013. We dachten met zijn allen 'misschien zijn we er nu'", zo vertelt Wolff verder. "Het hele team is ontzettend enthousiast. Het liefst ben ik blij in Abu Dhabi wanneer het seizoen aan zijn einde is, maar voor nu doen we het stap voor stap."