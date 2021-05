Christian Horner verwacht 'marathon' tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton

Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat de strijd om de WK-titel dit jaar een ware uitputtingsslag wordt.

Het gaat dit jaar een spannende titelstrijd worden waarbij Mercedes' Lewis Hamilton en Red Bull's Max Verstappen het tot de laatste snik met elkaar zullen uitvechten, verwacht Horner.

Christian Horner: "Het is echt superspannend tussen die twee. Ze zijn zeer aan elkaar gewaagd en ik denk dat dit kampioenschap geen sprint wordt, maar een marathon."

Verstappen haalde Hamilton in de zesde ronde op fraaie wijze in op het circuit van Portimão. De Brit liet dat niet onbetuigd en pakte Verstappen een aantal ronden later weer in.

Na afloop prees Hamilton daarom het Portugese circuit, wellicht juist ook omdat Verstappen eerder al had aangegeven geen enkele ronde te kunnen genieten op de glooiende baan door de Algarve.

Hamilton zei vlak na de race: "Dit is een geweldige baan waar je echt met elkaar kunt racen en dat is wat de fans willen"

Over zijn battle met Verstappen zei hij: "Ik maakte een foutje bij de herstart en Max maakte een foutje, waardoor ik hem weer voorbij kwam. Dit is hoe racen behoort te zijn."

Voor Verstappen is er werk aan de winkel; door Hamilton's overwinning liep hij uit op Verstappen in de WK-stand: acht punten is nu het verschil in de WK-stand.