Helmut Marko: "Trek één lijn qua straffen of leg gewoon weer grindbakken neer'

Een gepikeerde Red Bull Racing-adviseur Dr. Helmut Marko eist helderheid van de FIA over de toepassing van straffen voor het overschrijden van de baanlimieten. Volgens Marko is het nu al de derde keer dat Verstappen een straf krijgt terwijl de regels en straffen alles behalve eenduidig zijn.

Volgens Marko is het nu de derde keer in korte tijd dat zijn pupil Max Verstappen de dupe is van het zwalkende beleid van de wedstrijdleiding. "Nu hebben we al een zege verloren (Bahrein, red.), een poleposition misgelopen en lopen we een punt mis voor de snelste raceronde. Alle 'goede' dingen komen in drieën, maar hopelijk is dit het einde Het is nogal frustrerend."

De Oostenrijker wil dat de F1-leiding helderheid schept: "Of zorg voor een duidelijke afbakening met kerbstones of je legt een grindbak of iets dergelijks neer. Wie dan buiten de baan gaat straft automatisch zichzelf. Norris passeerde Perez en ging met vier wielen buiten de baan en kreeg geen straf", aldus Marko.

Hij gaat nog even verder: "Het is niet consequent en dit is niet eerlijk racen, als je steeds jongleert met de regels."

Max Verstappen plaatste in de laatste ronden van de Grand Prix van Portugal nog de snelste tijd door nog even een setje snelle zachte banden te laten monteren in de pitstraat, en een snelle tijd te noteren. Die tijd werd hem afgenomen vanwege de baanlimieten in bocht 14. Volgens Verstappen was er op die plek nou juist het hele weekend wel geoorloofd wat wijder te gaan.

Ook Christian Horner was niet te spreken over die actie van de wedstrijdleiding.