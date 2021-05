Christian Horner boos op FIA: "De track limits veranderen van dag tot dag!"

Red Bull Racing volgens teambaas Christian Horner spreken van mooie dag in Portugal. Max Verstappen finishte de race als tweede, zijn teamgenoot Sergio Perez kwam als vierde over de eindstreep.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton was absoluut te snel voor de Red Bulls, maar het tempo van Valtteri Bottas konden de twee coureurs van Red Bull wel aan. Door een matige start van de Mexicaanse Perez, kreeg de Red Bull Racing-coureur niet meer mogelijkheid om Bottas in te halen voor P3.

Al met al kan teambaas Christian Horner spreken van een goede dag. “We zijn erin geslaagd om tussen de Mercedessen te komen. Je kunt zien dat het marginale winsten zijn ten opzichte van Mercedes”, zo zei Horner na de race tegenover Sky Sports.

“Wij waren een beetje beter op de medium band en Mercedes was erg sterk op de harde band. Maar het is mooi om hier op de tweede en vierde plaats te kunnen eindigen.”

Frustratie om misgelopen WK-punt

Max Verstappen probeerde nog een extra WK-punt binnen te slepen door een late pitstop voor een wissel naar de snellere zachte band, maar doordat hij volgens de wedstrijdleidng te wijd ging in bocht 14 werd dat feestje verstierd voor Red Bull.

Horner: “Het is frustrerend om dat punt aan het einde niet te halen, het is wat het is. Baanlimieten zijn altijd al een discussie, maar dat moeten we accepteren. Elk punt is natuurlijk nodig om het kampioenschap te halen, dus het is wel zuur.”

Terwijl Lewis Hamilton vorig weekend nog weg kwam met een grote fout, wordt Verstappen vandaag onverbiddelijk bestraft. Deze dingen gebeuren, helaas. Max reed het rubber van de banden af in die snelste ronde. We krijgen het document van de FIA nog, maar voor ons gevoel veranderen de regels van de ene op de andere dag en hoe de straffen worden toegepast leidt tot frustratie bij ons. Het tempo van Max was goed voor de snelste ronde, maar Bottas gaat er nu mee vandoor.”

Over Perez zei de baas van het Red Bull-team: "Toen Perez eenmaal weg was bij de McLaren kon hij doorrijden en reed hij een goede race."