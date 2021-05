Nicholas Latifi: "Vrijdag was een slechte dag"

Nicholas Latifi kende een slecht weekend op Imola en wilde dat graag in Portugal herstellen, met punten voor zijn team. De coureur denkt daar na de eerste twee sessies in Portimão wel anders over.

Niet alleen voor Latifi was het een slecht weekend op Imola, maar ook voor Williams. Het team had twee auto’s met fikse schade. Dat leverde een hoge rekening op, iets waar het team niet op had gehoopt. Ze hebben namelijk al niet veel geld. Daarom was dit weekend punten scoren of een goede score, erg belangrijk. Latifi heeft nog niet een goed gevoel na de eerste twee sessies: “Over het algemeen was ik niet erg tevreden met de dag. We hebben zeker nog veel werk te verrichten. Hier moeten we een deel van het gemiste tempo wel terug kunnen winnen”, zo vertelde hij tegen F1.

De auto was nog niet meteen hoe hij gehoopt had. “Meteen in FP1 was er een behoorlijk contrast met hoe de auto aanvoelde in Imola. Tijdens het inrijden van de bochten merkte je dat vooral. Bochten die gemakkelijk zouden moeten zijn, waren voor mij op de rand, vooral in FP1. Dus het is gewoon echt een gebrek aan vertrouwen in de auto.”

Ze hebben verschillende aanpassingen gedaan aan de auto, maar dat waren volgens Latifi niet de oplossingen. “We hebben een aantal dingen geprobeerd in FP2, waardoor het iets beter werd, maar nog steeds vrijwel dezelfde problemen als in FP1. Dus niet zoals je wilt dat een vrijdag verloopt. We moeten gewoon nog tempo vinden.”