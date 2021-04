Nicholas Latifi loopt voor tweede jaar op een rij zijn thuisrace mis

Het is Williams-coureur Nicholas Latifi vooralsnog niet gegund om in eigen land te racen. De Canadees debuteerde vorig seizoen in de Formule 1, maar toen bleek al snel dat de Canadese Grand Prix dat jaar niet door kon gaan vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Gisteren werd bekend dat ook de komende editie is geschrapt. Latifi zal dus nog een jaar langer geduld moeten betrachten voor zijn eerste thuisrace in de Formule 1. "Voor het tweede opeenvolgende jaar is mijn thuisrace afgelast, dat is wel een bittere teleurstelling."

Desalniettemin steunt hij de beslissing om de Grand Prix van Canada ook nu weer niet door te laten gaan. "Ik weet dat de overheid en de promotors van het evenement er alles aan gedaan hebben om de race in Montreal wel plaats te laten vinden, maar dit bleek helaas niet mogelijk."

"De situatie met Covid-19 in Canada is jammer genoeg nog steeds niet goed, dan is het verstandig om de Grand Prix te annuleren. De gezondheid en veiligheid van de Canadese bevolking en het Formule 1-personeel staan voorop. Het goede nieuws is dat het Grand Prix-contract voor Montreal met twee jaar is verlengd", aldus Latifi.