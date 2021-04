Mercedes schroefde in 2014 motoren terug uit angst voor maatregelen

Mercedes had bij het begin van het hybride-tijdperk, in 2014, zoveel voorsprong op de rest van het veld dat ze het zich konden veroorloven om de motoren terug te schroeven en in een soort neutrale stand te laten draaien. Dat onthulde Paddy Lowe, voormalig technisch directeur bij Mercedes, in de Beyond the Grid-podcast. Mercedes had zoveel marge dat ze besloten om zich een beetje in te houden, bang als ze waren dat de internationale autosportbond FIA anders zou ingrijpen.

In eerste instantie heerste er nog twijfel op de motorenafdeling in Brixworth. Mercedes-motorenbaas Andy Cowell was bezorgd over de performance en betrouwbaarheid van de krachtbron die ze ontwikkeld hadden. Eenmaal op de baan verdwenen die zorgen als sneeuw voor de zon, legt Lowe uit. "We waren niet op de hoogte van wat Andy dacht. Ze waren druk aan het werk aan de nieuwe aandrijflijn en vertelden niet iedereen over de mogelijke problemen."

"Maar toen we bij de eerste test aankwamen, bleek dat de andere teams en motorleveranciers de zaakjes een stuk minder goed voor elkaar hadden. Wij stonden er daarentegen veel beter voor dan gedacht. Voor de test in Bahrein kwamen we bovendien met een upgrade voor de motor en dat was een voltreffer, zeker zeven of acht tienden aan extra pk's. Dat was een geweldige dag, toen wisten we dat we ons op speciaal terrein begaven", aldus Lowe.

Een dominant seizoen lonkte, maar het gevaar van maatregelen om de voorsprong terug te dringen lag op de loer. Lowe vervolgt: "Het is opwindend, maar gaat tevens gepaard met stress. Toto Wolff en het bestuur van Mercedes-moederbedrijf Daimler waren bezorgd voor negatieve gevolgen als we te goed voor de dag kwamen. Bernie Ecclestone bemoeide zich ermee en riep dat de nieuwe motoren verschrikkelijk waren. Als Mercedes vervolgens belachelijk veel beter zou zijn geweest dan de rest, dan was daar zeker wat aan gedaan."

"Daarom reden we in de kwalificatie in Q1 en Q2 nooit op volle toeren, eerder in een soort neutrale stand. Voor Q3 bekeken we dan hoe ver we de motor zouden opschroeven. Dan liet ik aan Toto weten dat ik dacht dat iets te veel zou zijn, terwijl in mijn hoofd spookte dat we onszelf belachelijk zouden maken als we geen pole zouden behalen omdat we te weinig zouden doen. Dat waren leuke gesprekken. Dat is vrij lang zo gegaan, bijna heel 2014", besluit Lowe.

Mercedes behaalde dat jaar achttien van de negentien pole positions. Alleen in Oostenrijk moest de Duitse renstal Williams voor zich dulden na foutjes van Lewis Hamilton en Nico Rosberg in Q3.