Het Autódromo Internacionale do Algarve nabij Portimao vormt komend weekend het strijdtoneel voor de derde Formule 1-race van het seizoen 2021, de Grand Prix van Portugal. De baan meet 4,653 kilometer in lengte en telt vijftien bochten, waarvan negen naar rechts. De race van zondag gaat over 66 ronden. Ter voorbeschouwing op de Portugese Grand Prix een rondje over het circuit van Portimao onboard bij Red Bull Racing-coureur Max Verstappen. Klik hier voor de video als de video hieronder het niet doet.