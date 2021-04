Leclerc: "P3 in constructeurs-kampioenschap realistisch maar geen prioriteit voor Ferrari"

Ferrari moet niet naast hun eigen schoenen gaan lopen, zelfs niet als P3 in het constructeurs-kampioenschap haalbaar is, zo is Charles Leclerc van mening. Ook al heeft het team uit Maranello flinke stappen gezet ten opzichte van vorig jaar, het team moet vooral met zichzelf bezig blijven.

Ondanks het feit dat McLaren op het moment misschien iets sneller is - in ieder geval met Lando Norris - is Charles Leclerc van mening dat ze een heel seizoen lang met McLaren kunnen strijden. "Ik ben van mening dat het een realistisch doel om uiteindelijk dicht achter Mercedes en Red Bull te zitten", zo vertelt Charles Leclerc aan F1i.com.

"Het is niet haalbaar om echt met hun de strijd aan te kunnen gaan, daar zijn zij op dit moment simpelweg te sterk voor", zo vertelt Leclerc verder. "Maar samen met vier à vijf andere teams zijn we wel aan het strijden voor de derde plek in het constructeurs-kampioenschap; het zal dicht op elkaar zitten maar als we alles goed blijven doen is die derde plek zeker haalbaar."

Hoewel die derde plek bemachtigen symbolisch zou zijn voor een Ferrari in opmars weten Charles Leclerc, Carlos Sainz en het hele team dat het grotere plaatje nog veel belangrijker is. "In het begin van 2020, toen we realiseerde hoeveel langzamer we waren ten opzichte van 2019, moest iedereen dat wel laten bezinken. Maar we zijn op een goede manier door heel dat proces gegaan, de mentaliteit is positief bij iedereen en we zijn beetje bij beetje aan de weg aan het bouwen", zo vertelt Leclerc verder.

"We moeten niet ons niet laten afleiden door het gevecht om die derde plek in het kampioenschap. Ik denk wel dat iedereen weet dat er veel meer te halen valt als we kijken naar het 2022-seizoen met nieuwe wagens die er voor langere tijd zullen zijn", zo concludeert Charles Leclerc.