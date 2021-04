Mercedes: "Imola gemiste kans voor concurrentie om ons pijn te doen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een kleine steek onder water richting zijn belangrijkste concurrent Red Bull Racing gegeven. De Oostenrijkse renstal mag met Max Verstappen op Imola immers de Grand Prix van Emilia-Romagna gewonnen hebben, maar ze hebben de kans om Mercedes op achterstand te zetten laten lopen. Dit tot opluchting van Wolff.

"Imola was een gekke race die nog lang in de herinnering van velen zal voortleven", begint de Mercedes-teambaas. "Het ging alle kanten op en er zijn momenten geweest dat we dachten helemaal geen punten te scoren." In ronde 32 leek het allemaal mis te gaan voor Mercedes, met een zeldzaam foutje van Lewis Hamilton en een crash van Valtteri Bottas na een aanrijding met George Russell. Hamilton kon echter zijn weg vervolgen en had vervolgens geluk met een rode vlag-situatie.

Het stelde Mercedes in staat om de beschadigde auto van Hamilton te repareren. Bovendien mocht de regerend wereldkampioen zich voor de herstart ontdoen van de ronde achterstand die hij had opgelopen, zodat hij een inhaalrace kon inzetten. Hamilton eindigde uiteindelijk nog als tweede en leidt in de tussenstand door het extra puntje dat hij met de snelste raceronde scoorde.

Wolff vervolgt: "Dat we ondanks alles toch nog beide kampioenschappen aanvoeren voelt als een vrijkaart, een ­get-out-of-jail-free-card. Onze rivalen hebben de kans om ons pijn te doen in Imola niet gemaximaliseerd. Het bewijst dat we een uitdagend seizoen voor de boeg hebben en dat alles in de Formule 1 binnen mum van tijd kan veranderen."