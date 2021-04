Overstap motorenspecialist naar Red Bull vertraagd door Mercedes

De overstap van motorenspecialist Ben Hodgkinson van Mercedes naar Red Bull werd recentelijk bekend gemaakt. De Duitse renstal is daar niet blij mee en probeert de transfer zo lang mogelijk uit te stellen. Dat zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko in een gesprek met F1-insider.

Mercedes ziet een belangrijke werknemer niet graag vertrekken naar de directe concurrent en werkt daarom niet van harte mee aan een overstap, zo analyseert Marko. "Ze proberen nu alles wat ze wettelijk kunnen doen om de start van zijn werk uit te stellen. Maar het zal niet zo lang duren als ze zou willen."

De 78-jarige Red Bull-adviseur heeft weinig moeite gedaan om Hodgkinson te contracteren: "Het doorslaggevende is dat we hem helemaal niet hoefden te overtuigen. Ben solliciteerde zelfstandig via onze advertentie. Hij is niet de enige die zich bij ons wil werken. Er zijn ook andere spraakmakende figuren, wiens namen ik nog niet kan noemen."

Interessant is dat Marko aanvoelt dat Mercedes een uittocht van zijn personeel uit Brixworth niet meer kan voorkomen. ''Ik weet maar één ding,' voegde Marko eraan toe. 'Als Niki Lauda nog had geleefd, hadden we dit niet kunnen doen.''

Red Bull neemt de inboedel van Honda over na 2021. De Oostenrijkers gaan voortaan de krachtbronnen zelf verder ontwikkelen in hun eigen motorenprogramma, Red Bull Power Trains. Voor dit project wil het team de beste mensen aantrekken en met de komst van Hodgkinson als nieuw technisch directeur van deze afdeling is een eerste stap gezet.