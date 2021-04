Nikita Mazepin: "Ik verwacht nog jaren in de F1 te racen"

Nikita Mazepin verwacht minstens een paar jaar in de Formule 1 door te brengen. De controversiële Rus heeft een moeilijke start in de F1-wereld gehad, onder vuur vanwege zowel zijn gedrag op als buiten de baan en met diverse incidenten.

De 22-jarige Mazepin houdt echter vol dat hij daarvan niet in paniek raakt. In gesprek met motorsport-total.com zei hij: "Ik weet zeker dat ik een paar jaar in de Formule 1 zal racen. Dus ik raak nog niet in paniek."

"Mick Schumacher en ik zitten in dezelfde situatie. Tot dusver leek de Formule 1 me verrassend intens, maar ik wist dat het in sommige opzichten zo zou zijn. Op dit moment ben ik aan het leren, er gebeurt veel en er is nog veel werk te doen."

Mazepin zei dat het daadwerkelijke rijden ook in de Formule 1 moeilijk is. "Als je te veel van de wagen vraagt kun je maar een paar tienden winnen, maar je kunt ook tegen de muur vliegen en veel verliezen. Dus mijn doel is om geleidelijk te verbeteren. Daar ben ik op gefocust."

Ondertussen zei teambaas Gunther Steiner dat de situatie voor de Haas-rookies nu pas echt intens zal worden. "Ik zei tegen hen allebei: nu begint het echt. Tot nu toe hebben we een huwelijksreis gehad, maar tot de zomervakantie zit er maximaal één weekend tussen de races. Ze moeten aan dat ritme wennen."