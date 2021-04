Callum Ilott tekent contract bij Alfa Romeo als tweede reservecoureur

Alfa Romeo verwelkomt Callum Ilott bij het team als tweede reservecoureur voor het seizoen 2021. Ilott, 22, sluit zich aan bij een team dat hij goed kent, na een eerste testsessie in 2019 en een recenter optreden tijdens de young driver test van 2020 in Abu Dhabi.

Vers van een seizoen waarin hij tweede werd in het FIA Formule 2-kampioenschap met drie overwinningen en zes podia op zijn naam, heeft de Ferrari Driver Academy-coureur een reputatie opgebouwd als een snelle, consistente en hardwerkende coureur, een houding en een vaardigheid die grote indruk maakte op het personeel van Alfa Romeo, zo meldt Alfa Romeo.

De jonge Engelsman zal de taken van de reservecoureur delen met Robert Kubica tijdens evenementen waarin de Pool niet beschikbaar is vanwege zijn race- en testverplichtingen in andere motorsportcategorieën. Hij zal ook deelnemen aan een aantal vrije trainingen gedurende het seizoen. De eerste daarvan is aanstaande vrijdag bij de Portugese Grand Prix.

Frédéric Vasseur, teambaas Alfa Romeo: "Ik ben verheugd Callum te verwelkomen in ons team: zijn reis door de juniorenserie was indrukwekkend en hij is zonder twijfel één van de meest getalenteerde jonge coureurs voor de komende jaren. Hij heeft eerder met ons samengewerkt en liet elke keer een blijvende indruk achter dankzij zijn werkethiek en goede feedback. Ik twijfel er niet aan dat hij een zeer positieve aanvulling zal zijn op Robert Kubica, die bij verschillende gelegenheden niet beschikbaar zal zijn vanwege zijn andere races. Callum zal een druk programma hebben en we kunnen niet wachten om hem dit weekend weer op het circuit te zien."

Callum Ilott, reservecoureur Alfa Romeo Racing ORLEN: "Ik ben erg blij om dit seizoen bij het team te komen en ik wil Alfa Romeo en de Ferrari Driver Academy bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld. De twee sessies die ik de afgelopen twee jaar met het team heb gehad, waren buitengewoon nuttig om me te laten wennen aan de manier waarop een Formule 1-team werkt en ik heb er vertrouwen in dat ik van start kan gaan in mijn nieuwe rol als een van de reservecoureurs bij Alfa Romeo. Ik kan niet wachten om in de auto te zitten en het team te helpen verder te gaan."