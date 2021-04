James Allison heeft geen trek in rol als teambaas van Mercedes

James Allison treedt op termijn niet in de voetsporen van Toto Wolff als teambaas van Mercedes. Zijn promotie van zijn functie als technisch directeur naar chief technical officer is door sommigen opgevat als signaal dat hij in de toekomst de positie van Wolff over zou kunnen nemen, maar niets is minder waar. Allison heeft helemaal geen behoefte aan een rol als teambaas.

Wolff schetst de situatie: "James zou meer dan capabel zijn voor de positie van teambaas. Iedereen binnen de organisatie heeft enorm veel respect voor hem. Maar het is heel simpel, hij heeft aangegeven dat hij dat nooit zal doen. Het zijn van teambaas vereist andere vaardigheden dan de vaardigheden die hij voor zijn huidige werkzaamheden aanspreekt en daar bedankt hij voor."

De verschuivingen binnen de technische afdeling van Mercedes zijn ook niet ingegeven door de moeizame start van de Duitse renstal met de W12 dit jaar. Bij de wintertest in Bahrein leek het team het spoor bijster met een onvoorspelbare en instabiele bolide, maar dat heeft Mercedes in de weken die volgden aardig recht weten te trekken.

"James en ik spreken elkaar meermaals per dag. We zitten totaal op één lijn wat betreft de richting die Mercedes Motorsport en Mercedes Grand Prix opgaan. Veel eerder dan we de nieuwe rol als chief technical officer bespraken, ik denk zo'n twee jaar geleden al, hebben we het over de positie van teambaas gehad. Toen zei James gelijk al dat hij dat niet wilde", aldus Wolff.