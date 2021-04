Aston Martin F1 Team reist zonder upgrades af naar Portugal

Aston Martin-coureur Sebastian Vettel zal het in zijn jacht naar betere prestaties komend weekend in Portugal moeten doen met hetzelfde pakket als twee weken geleden bij de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Dat deelde Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer mede aan Auto Motor und Sport. De eerstvolgende updates voor de AMR21 staan gepland voor de Spaanse Grand Prix.

De eerste twee races van het seizoen 2021 zijn voor zowel Vettel als Aston Martin tegenvallend verlopen. Vettel is vooralsnog puntloos en heeft moeite de omschakeling van Ferrari naar zijn nieuwe werkomgeving te maken. De viervoudig wereldkampioen wordt echter onvoorwaardelijk gesteund door de teamleiding en krijgt de tijd om zich aan zijn nieuwe bolide aan te passen.

Aston Martin had zelf ook wat meer verwacht van dit jaar, na het sterke seizoen 2020 als Racing Point. De nieuwe reglementen zijn echter in het nadeel van de Britse renstal uitgepakt, waardoor ze nu achter de feiten aanlopen. De AMR21 met zijn lage rake heeft meer tijd ingeboet ten opzichte van vorig jaar dan teams met auto's met een hoge rake. Bij de Grand Prix van Spanje in Barcelona introduceert de Britse renstal weer een pakket vernieuwingen in een poging om de bolide te verbeteren.