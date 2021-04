Mercedes laat steken vallen met pitstops: "Een punt van aandacht"

Het team van Mercedes leverde tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna de snelste pitstop af en verzekerde zich zodoende van een DHL Fastest Pit Stop Award, maar tegelijkertijd liet de Duitse renstal bij de pitstop van Lewis Hamilton weer veel tijd liggen. De stop van de wereldkampioen duurde maar liefst vier seconden, bijna het dubbele van een gemiddelde pitstop tegenwoordig.

Mercedes geeft toe dat het uitvoeren van pitstops op dit moment niet tot hun sterkste punten behoort. Tijdens de seizoensopener in Bahrein was een van de stops van Valtteri Bottas al in het honderd gelopen. De Fin stond bijna elf seconden stil en verloor mede daardoor de aansluiting met leiders Hamilton en Red Bull Racing-coureur Max Verstappen.

Dat mag een team als Mercedes eigenlijk niet overkomen, erkent hoofdengineer Andy Shovlin. "Het is fair om te concluderen dat we op gebied van pitstops niet het beste team zijn. We verliezen daarbij veel tijd en het is al langer een punt van aandacht voor ons."

"Bij de stop van Lewis in Imola hadden we een probleem met een wheel gun. Die hebben we vervangen en daarmee was het euvel verholpen. Daarnaast verloren we vier tienden omdat Antonio Giovinazzi net de pits in kwam toen we Lewis weer op pad wilden sturen. Er waren specifieke omstandigheden die ons parten speelden in Imola en daar zullen we aan werken. Voor de lange termijn kijken we naar onze pitcrew en onze apparatuur om onze pitstops te verbeteren."