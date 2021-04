Norris koos er bewust voor om Verstappen niet in te halen

Lando Norris besloot om Max Verstappen niet in te halen voor de leiding in Imola, uit angst dat het zijn banden kapot zou hebben gereden. De Brit genoot van een geweldige Grand Prix van Emilia Romagna en toonde een uitstekend en consistent tempo tijdens een race die onder zeer lastige omstandigheden werd verreden.

Nadat Valtteri Bottas en George Russell ervoor zorgden dat de race een rode vlag kreeg na een crash met hoge snelheid, was Norris in staat om over te schakelen op zachte banden en kon hij bij de herstart van de race snel Charles Leclerc passeren voor de tweede plaats.

Hij had het gevoel dat hij toen het tempo had om Verstappen in te halen voor de leiding van de wedstrijd, maar koos ervoor om dat niet te doen om zijn banden te sparen.

"Ik moest een grote beslissing nemen", zei Norris op Twitch toen hij terugkeek op de hoogtepunten van de race in Imola. "Ik sta op de zachte banden, want mijn enige kans om Leclerc in te halen was op zachte banden bij de herstart. In vergelijking met de medium waren ze iets sneller."

"We hebben als team besloten om door te gaan op de zachte banden. Ik denk dat ik Max had kunnen inhalen, vooral in de tweede ronde. Ik had het op zijn minst kunnen proberen, maar ik denk niet dat ik op het podium zou zijn geëindigd als ik dat had geprobeerd. Ik zou mijn banden kapot hebben gereden en ik denk dat Leclerc dan op het podium had gestaan."