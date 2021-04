Nicholas Latifi had lang geen benul van contact met Nikita Mazepin

De Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola was voor Williams-coureur Nicholas Latifi al binnen een ronde voorbij. De Canadees had het in de kwalificatie nog keurig tot Q2 geschopt, maar in de natte omstandigheden vergaloppeerde hij zich in de eerste ronde van de race bij Acque Minerali. Hij wist terug te keren op het asfalt, maar daar zag hij Nikita Mazepin over het hoofd.

Latifi heeft vrij lang met het idee geleefd dat hij zelf verantwoordelijk was voor zijn crash. "Ik heb Nikita nooit gezien. Er was veel spray en als ik de beelden bekijk zat hij in mijn blinde hoek, ik was me totaal niet bewust dat hij daar reed. Door papierwerk heb ik enige tijd in het medisch centrum doorgebracht. Al die tijd dacht ik dat ik door wiepspin in de rondte was gegaan, ik had geen benul van het contact met Mazepin."

De omstandigheden waren voor de coureurs in de middenmoot en achterhoede beroerd, betoogt Latifi. "Het zicht was extreem slecht. Zo slecht heb ik het niet eerder meegemaakt. Waarschijnlijk komt dat door het circuit, het asfalt is vrij oud en daardoor blijft er veel water liggen. Door een blokkerende achterkant schoof ik in Acque Minerali van de baan. Ik dacht dat Sebastian Vettel de laatste was en reed nietsvermoedend de baan weer op. En toen kwam Mazepin nog."

Een tegenvallend einde van een tot dan toe veelbelovend weekend. Latifi: "Frustrerend, ongelukkig. We wisten dat er mogelijkheden zouden liggen onder deze moeilijke omstandigheden. Ik baal van mezelf dat ik niet eens echt heb kunnen deelnemen aan de race om te zien wat er eventueel mogelijk zou zijn. Zo gaat dat soms in de autosport. Op zaterdag vond ik het nog geweldig, zondag was het gevoel iets minder."