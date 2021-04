Gerhard Berger: "Max Verstappen is rijp voor de wereldtitel"

Red Bull Racing-rijder Max Verstappen gaat dit seizoen een serieuze gooi doen naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Dat denkt oud Formule 1-coureur Gerhard Berger, tegenwoordig baas van de DTM. Volgens de Oostenrijker beschikt Verstappen eindelijk over een auto waarmee hij zich kan mengen in de strijd om het kampioenschap.

Bovendien koppelt de Nederlander zijn talent en snelheid steeds meer aan een volwassen manier van rijden. Berger vertelde aan Sport Bild: "Max is rijp voor de wereldtitel, hij bezit de vaardigheden, de snelheid en nu ook het juiste materiaal." Daarmee doelt hij op de door Honda aangedreven RB16B, die zich kan meten met de wagen van Mercedes.

"Honda is erin geslaagd een krachtbron te produceren die niets onderdoet voor de Mercedes-motor", vervolgt Berger. "En Adrian Newey heeft weer eens een zeer snelle auto voor Red Bull Racing ontworpen, die dit keer gelijk vanaf het begin van het seizoen goed is."

Berger vindt het goed dat Mercedes na jaren van dominantie weer eens serieus tegenstand krijgt. "De Formule 1 heeft het nodig dat andere teams ook overwinningen pakken, zo blijft het spannend voor de fans. Mercedes zal dit seizoen en ook de komende jaren meedoen om het kampioenschap, daar ben ik van overtuigd. Maar een beetje concurrentie kan geen kwaad."

Op dit moment leidt Lewis Hamilton nog de dans met één punt voorsprong dankzij de snelste raceronde in de Grand Prix van Emilia-Romagna. De zevenvoudig wereldkampioen kan bogen op een schat aan ervaring, maar Verstappen komt naderbij. "Max trekt zich op aan Lewis en is in staat tot extreme performances", aldus Berger.