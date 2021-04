Gasly aangeschoten wild na gok met regenbanden: "Dan ben je de klos"

Scuderia AlphaTauri-coureur Pierre Gasly schitterde afgelopen weekend in Imola in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna, net zoals hij drie weken eerder in Bahrein had gedaan. Maar net als in Sakhir wist de Fransman zijn mooie vijfde startplaats niet te verzilveren. In Bahrein was het als gevolg van opgelopen schade in de eerste ronde, in Imola gokten Gasly en AlphaTauri door op volwaardige regenbanden te starten terwijl de meeste andere rijders op intermediates begonnen.

Het betaalde zich niet uit, Gasly was in de openingsfase van de race aangeschoten wild. "We gaan de race in zijn geheel natuurlijk nog evalueren. Er gebeurde een hoop en het was vanaf de start lastig voor ons. Op een gegeven moment waren we echt de klos, toen moesten we hopen dat de baan sneller zou opdrogen zodat ik direct voor slicks naar binnen kon. Het pakte voor ons niet goed uit om op de full wets te beginnen. Het was geen geweldige zondag voor ons en we gaan kijken waar dat aan lag."

Uiteindelijk kwam hij nog als achtste over de streep en schoof hij een plekje op door een straf voor Lance Stroll van Aston Martin. Gasly steekt de hand in eigen boezem voor de keuze voor full wets. "Het was heel moeilijk. We besloten om met de regenbanden te starten en daar was ik voorstander van, evenals het team. We vonden dat het proberen waard. Wij bleken echter een van de weinigen op de full wets te zijn en er was echt gewoon nauwelijks grip."

"Op een gegeven moment lagen we zelfs laatste in de race. Als je als vijfde start, dan is dat natuurlijk niet wat je verwacht en wilt. Bij de herstart reed ik op de veertiende positie. Ik heb getracht om me terug te knokken en de snelheid van onze auto onder droge omstandigheden te benutten. Op die manier hebben we toch nog wat punten uit het vuur kunnen slepen, maar het was absoluut geen goede middag voor ons", aldus Gasly.