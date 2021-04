Kimi Raikkonen verliest 2 WK-punten na foute herstart

De wedstrijdleiding heeft Kimi Raikkonen een flinke straf gegeven. De Finse coureur verliest hierdoor zijn 2 gescoorde WK-punten doordat hij 30 seconden straf kreeg opgeteld bij zijn eindtijd, doordat hij de procedure na de herstart met de rode vlag niet goed had gevolgd.

In tegenstelling tot de staande herstarts van vorig seizoen, koos FIA-racedirecteur Michael Masi ervoor om de actie weer op gang te krijgen met een rollende start, een beslissing die schijnbaar met voorzichtigheid werd genomen vanwege de wisselende omstandigheden op Imola.

Raikkonen spinde en haalde zijn verloren posities terug voor de eerste safety car-lijn. Maar zoals is gebleken, kreeg de Fin van zijn team te horen dat hij achter in het veld moest blijven, wat een stop-go-penalty zou moeten zijn. Die straf blijkt nu omgezet in een 30-seconden straf.

Uitleg stewards

De wedstrijdleiding vertelde: "De stewards hoorden van de coureur van auto 7 (Kimi Raikkonen), en de teamvertegenwoordiger en bekeken meerdere hoeken van videobewijs, telemetrie en teamradio. In de ronde voor de herstart na de rode vlag, spinde Raikkonen in bocht 3. Art 42.6 geeft aan dat de coureur zijn positie mag heroveren, zolang hij dit doet voorafgaand aan de eerste safety car line (SC1)."

"In eerste instantie gaf het team hem de instructie om dit te doen, maar toen zei het team dat hij zijn positie moest behouden. Art 42.6 geeft vervolgens aan dat als een coureur zijn positie niet zou innemen, hij de pitstraat moet binnenrijden en pas opnieuw kan deelnemen aan de race als het hele veld de uitgang van de pitstraat is gepasseerd."

"Art 42.12 geeft aan dat tijdens een rollende start, zodra de safety car zijn lichten uitdoet, 'Geen enkele coureur een andere auto op de baan mag inhalen totdat hij de lijn passeert'. In dit geval haalde de coureur de auto's voor hem in tussen bocht 13 en 14, maar de safety car deed zijn lichten uit rond bocht 10."

"Dit lijkt een tegenstrijdige instructie te zijn en het team droeg de coureur op om zijn positie niet te heroveren, uit angst dat dit een veiligheidsprobleem zou veroorzaken in de natte omstandigheden. Ze belden de wedstrijdleider via de radio, maar er was geen tijd voor een reactie tussen hun oproep en de herstart."

"De stewards beschouwen het als een verdere tegenstrijdigheid dat wanneer de auto's achter de safety car staan ​​tijdens een safety car-periode, ze niet mogen inhalen, maar als ze achter de safety car staan ​​voor een herstart, mogen ze dat wel - ook al de redenen voor een rollende start zijn dat de baanomstandigheden een staande start niet toelaten."

De straf van Raikkonen promoveerde Fernando Alonso ook naar de top 10, waarmee de Spanjaard zijn eerste punten verdiende sinds hij terugkeerde naar de F1 met Alpine.