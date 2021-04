Mercedes over problemen Bottas tijdens Q3: "Hij had moeite om de banden op te warmen"

Valtteri Bottas leek heel het weekend op zijn plek te zijn in de W12 op het Circuito Enzo E Dino Ferrari Di Imola. Hij was vaak sneller of even snel als Lewis Hamilton, maar in Q3 viel dit ineens weg. Valtteri Bottas kon zich niet hoger kwalificeren dan een P8, en zal de Grand Prix van Emilia Romagna starten vanaf de vierde startrij.

Het team van Mercedes is van mening dat Bottas last had van gebrek aan temperatuur in zijn banden. Bottas zelf liet weten dat hij last had van instabiliteit aan de achterkant van zijn W12, en daardoor niet het maximale uit zijn wagen kon halen. "Ik kon de achter-as van mijn auto niet vertrouwen", zo liet Bottas weten na een teleurstellende kwalificatie. "En dat is iets wat eerst niet van toepassing was gedurende deze kwalificatie. Ik weet dus niet wat er aan de hand is, dat zullen we moeten uitzoeken. Het is in ieder geval wel teleurstellend."

Teambaas Toto Wolff heeft na afloop van de kwalificatie laten weten dat zowel Bottas als Hamilton problemen ervoeren met hun banden opwarmen, wat ervoor zorgde dat zij in het begin van hun ronden een achterstand qua snelheid kenden. "Valtteri was erg sterk in bocht 2 en 3 gedurende het hele weekend, maar beide coureurs kenden problemen met het opwarmen van hun banden - dit zorgde ervoor dat zij langzamer waren aan het begin van de ronde", zo legt Toto uit.

"In Q1, toen we hem een tweede ronde op een zelfde set banden lieten doen, toen was het ineens een erg sterke ronde", zo vertelt Toto verder. "Die ronde in Q1, zijn tweede ronde, zou hem op P4 hebben gezet. Het is dus duidelijk een opwarm-probleem, en Valtteri is zich daar van bewust. Los daar van bevindt hij zich op een redelijke plek voor de race morgen", zo concludeert Toto Wolff tegenover Motorsport.com.

Valtteri Bottas zal, net als Lewis Hamilton en Max Verstappen starten op de gele medium-band, daar waar de rest van de coureurs in de top 10 zullen starten op de snellere - maar minder robuuste - zachte compound.