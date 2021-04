Esteban Ocon verslaat Alonso: "Ik heb er alles uitgehaald"

Esteban Ocon gelooft dat hij het potentieel van zijn Alpine-Renault A521 heeft gemaximaliseerd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna door de negende plaats te behalen. De Fransman was vijfde in de eerste kwalificatiesessie en eindigde op de negende plaats in Q2. Hij kwam als laatste in de top 10, maar behaalde een plaats winst omdat de rondetijden van Lance Stroll werden geschrapt wegens overschrijding van track limits.

Teamwork

Het was een ommekeer voor Ocon, die vorige maand niet door Q1 kwam in Bahrein, maar zich zaterdag in Imola op minder dan acht tienden van een seconde van de pole position wist te kwalificeren. Na de kwalificatie zei Ocon: "Ik denk dat het een erg goede, strakke sessie is geweest. Dit is wat we nodig hadden als ik terugkijk naar Bahrein, wat lastiger was vanwege gele vlaggen."

"Ik ben best tevreden met hoe de sessie verliep en hoe de jongens het verkeer organiseerden, dat hebben we goed voor elkaar. Het volgende is dat ik denk dat we het potentieel hebben gemaximaliseerd. Ik denk dat de negende plaats het maximaal haalbare was dat we hadden kunnen doen."

"De updates die we dit weekend op de auto hebben gezet gaven ons vertrouwen. De auto voelde goed aan in alle drie de sessies. Om eerlijk te zijn had ik veel plezier op dit circuit, dus dat was goed."