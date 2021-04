Max Verstappen: "Honda maakt goede grasmaaiers maar die van mij is niet geschikt!"

Gisteren lukte het Max Verstappen niet om de pole position te pakken voor de Grand Prix van Emilia Romagna. De Nederlander start daardoor vandaag vanaf de derde plaats, met voor zich Sergio Perez en Lewis Hamilton. Teamgenoot Perez start op de zachte banden, Hamilton in zijn Mercedes net als Verstappen op de mediums.

De Red Bull-coureur zegt dat zijn slechte ronde de pole position heeft gekost. Het was een ongebruikelijke fout die hij maakte, zo zei ook teambaas Christian Horner.

In de derde vrije training vloog Verstappen nog over de baan: "Het voelde goed in de derde training. Tijdens de kwalificatie verander je banden van zacht naar medium, terwijl je probeert een snellere ronde te rijden en dat ging allemaal goed. Maar in Q3 was de laatste run gewoon niet goed. Ik ging in bocht drie met twee wielen buiten de baan. Ik weet dat Honda goede grasmaaiers maakt, maar ik denk niet dat deze daar geschikt voor is!"

"Samenvattend was gewoon echt een slechte ronde en dat heb ik al heel lang niet meer gehad. Dus ik moet gewoon begrijpen waarom dat is gebeurd."

Verstappen positief

Verstappen was slechts 0.087 seconden verwijderd van de pole position, en slechts 0.052 seconden langzamer dan teamgenoot Perez, die toegaf dat ook hij een fout had gemaakt die hem de pole kostte. "Desalniettemin denk ik dat we heel dichtbij waren, dus dat is positief. En zoals Checo zei, we hebben twee auto's in de buurt van Lewis op verschillende banden, dus hopelijk geeft dat morgen wat extra spanning."