Christian Horner over Verstappen: "Hij maakte een ongebruikelijke fout"

Red Bull Racing kent een solide weekend, al zijn er links en rechts wel wat kleine problemen geweest. Zo had Max Verstappen een kapotte aandrijfas waardoor hij de tweede training geen afstelling kon vinden en de racesimulatie aan zich voorbij moest laten gaan.

Hoewel de 23-jarige Nederlander vandaag weer erg snel was op het circuit van Imola kreeg hij het niet voor elkaar om de pole position te pakken door een persoonlijke fout. Teambaas Christian Horner kijkt terug op het resultaat van de zaterdag en zegt heel erg tevreden te zijn.

Dat komt ook door Sergio Perez, die zijn Red Bull op de tweede plek nipt achter Hamilton wist te krijgen - iets dat zijn voorgangers altijd niet lukten.

"Het was een geweldige teamprestatie vandaag met ons beste kwalificatieresultaat in Italië sinds 2013. Sergio deed fantastisch werk in zijn tweede kwalificatiesessie voor ons. Het was balen voor Max, hij maakte een ongebruikelijke fout in bocht 3 tijdens zijn laatste run in Q3", zo zei Horner onder andere tegen GPToday.net.

"Het is ongelooflijk bevredigend om beide coureurs in de top drie te zien met een zeer korte achterstand van de pole position, vooral in een nagelbijtende sessie waarin de top drie met minder dan een tiende van elkaar werden gescheiden."

Perez voelt zich goed

Dat Sergio Perez minder tijd nodig lijkt te hebben dan vooraf gedacht valt iedereen op die bij Red Bull werkt. Horner zegt hierover: "Sergio begint echt zijn draai te vinden en markeert vandaag zijn beste startpositie in de F1. Met de minimale tijd die hij in ons team is doet hij geweldig werk en nestelt hij zich heel goed in het team."

"We bevinden ons in een goede positie en met beide coureurs op alternatieve strategieën, hebben we een paar opties waaraan we vanavond zullen werken om morgen het best mogelijke resultaat te behalen."