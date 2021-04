Alsof het weer 2017-2018 is! Tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Emilia Romagna verscheen Sergio Perez in beeld met een kapotte linker achterband, en tegelijkertijd was Esteban Ocon ook gestrand. Men vermoedde meteen dat de twee op elkaar geknald waren, maar niemand wist het zeker gezien het feit dat de onboard-camera's op dat moment offline waren.

Sterker nog, tijdens VT1 bleek de storing dusdanig groot dat de teams niet met de coureurs konden praten; alleen de coureurs konden communiceren naar hun teams. Esteban Ocon heeft dus niet kunnen horen dat Sergio Perez er aan kwam.

Inmiddels heeft de F1 de beelden vrijgegeven van het voorval tussen beide heren. Sergio Perez was bezig met een vliegende ronde, en Esteban Ocon was bezig met een afkoelronde. Sergio Perez raakte met zijn linker achterband de rechter voorband van Ocon, beide heren vielen stil als gevolg van hun schade. Zie in de beelden hieronder hoe het er uit zag!

