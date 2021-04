Nikita Mazepin kende wederom een tumultueus begin van het Grand Prix-weekend op het Circuito Enzo E Dino Ferrari Di Imola. De jonge Rus wist tijdens de eerste vrije training al na drie minuten te spinnen, en tijdens de slotfase van de training wist hij bij het uitkomen van de laatste bocht zelfs te crashen. "Hij wil soms te veel bewijzen", zo luidde teambaas Günther Steiner over zijn coureur.

Tijdens de tweede vrije training gedurende een vliegende ronde kreeg Mazepin van zijn engineer te horen waar hij langzamer was ten opzichte van zijn teamgenoot Mick Schumacher. Echter, de Rus liet resoluut weten dat hij niet gestemd was om dat op dat moment te horen. "Je verliest tijd ten opzichte van Mick bij apex-snelheid in bocht 9 en bocht 17", zo klonk zijn engineer. "Laten we dat maar bespreken na deze run!", zo klinkt Mazepin geïrriteerd terwijl hij zijn engineer onderbreekt.

Kan de Rus vanmiddag een probleemvrije kwalificatie rijden?