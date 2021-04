Alonso wijst Alpine de weg: "Moeten afgaan op eigen gevoel"

Alpine moet in 2021 meer haar eigen intuïtie gebruiken om het maximale van de Renault-motor te benutten. Dat is de bekentenis van Fernando Alonso, verwijzend naar het feit dat Renault's laatste motorklant - McLaren - tijdens de winter overstapte op Mercedes-power.

"Wij zijn het enige team met de Renault-motor en dat is dus anders dan vorig jaar", zei de Spanjaard op Imola. "Destijds konden we vergelijkingen maken met McLaren en kijken waar de kracht van de auto zat. Dit jaar gaat het meer om intuïtie", voegde Alonso eraan toe. "Maar ik denk dat we genoeg vertrouwen hebben in ons eigen vermogen om ons gevecht in het middenveld te analyseren."

Hij gaf echter toe dat McLaren tot dusver op een mooie positie staat in 2021. "Ze staan ​​vlak achter Red Bull Racing en Mercedes, maar we proberen zo snel mogelijk aansluiting te vinden", zei de 39-jarige.

Alonso versus Villeneuve

Alonso heeft ook gereageerd op de 1997 wereldkampioen Jacques Villeneuve, die deze week zei dat het onwaarschijnlijk is dat de tweevoudig F1-kampioen terugkeert naar de Indy 500 'omdat hij zich realiseerde dat alleen die race niet genoeg is'.

"Wat andere mensen zeggen over hun eigen doelen en dromen, heeft geen invloed op de manier waarop ik dingen zie of hoe ik erover denk," antwoordde Alonso. "Als ik het opnieuw doe, komt dat omdat ik de Triple Crown wil winnen. Als ik het niet nog een keer doe, is dat omdat ik niet de motivatie heb om ervoor te gaan."

Ten slotte zei Alonso dat hij de publicatie van zijn autobiografie 'Racer' heeft uitgesteld vanwege zijn terugkeer naar de Formule 1 dit jaar. "Ik zal het publiceren als ik stop met racen, dan kan ik mijn eigen ervaringen en mijn eigen waarheid vertellen."