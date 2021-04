Mick Schumacher: "In verkeer blijft er 20 procent downforce over"

Haas F1-rookie Mick Schumacher heeft zich er tijdens de wintertest en het Grand Prix-weekend in Bahrein over verbaasd hoeveel downforce de huidige generatie Formule 1-wagens verliezen zodra ze vlak achter een andere auto komen te rijden. Het is een probleem waar de sport al langer mee kampt en de oorzaak dat inhalen zonder DRS zo ontzettend moeilijk is.

Mick Schumacher ondervond het in Bahrein aan den lijve. "Over het algemeen heb ik een heleboel nieuwe dingen geleerd en dat was al ter sprake gekomen tijdens de briefings. Maar erover praten is iets anders dan het ervaren. Ik heb veel opgestoken over de banden, dat was het meest nieuw voor mij. En ook de neerwaartse druk die we verloren bij de start. Van de totale downforce blijft in verkeer nog maar zo'n 20 procent over, heb ik gemerkt."

Schumacher reed zijn eerste Formule 1-race uit, teamgenoot Nikita Mazepin viel al in de eerste ronde van zijn debuutrace uit. Voor komend weekend in Imola ligt de nadruk op kilometers maken, stelt Haas F1-teambaas Günther Steiner. "De performance van het team en de auto, we weten al wat we daarvan kunnen verwachten. De verwachtingen voor het resultaat zijn dan ook niet hooggespannen."

"Onze twee coureurs hebben het in Bahrein goed gedaan. Natuurlijk, Nikita spinde en eindigde in de bandenstapels, waardoor de auto beschadigd raakte, en Mick spinde ook een keer, maar het weekend als geheel was een leermoment voor hen. We hebben meer kilometers en zoveel mogelijk ronden nodig, dan komt het wel goed. Het was één weekend van 23. We moeten ons blijven verbeteren en blijven leren, dat is de missie", aldus Steiner.