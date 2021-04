Coulthard wedt op Verstappen voor wereldkampioen 2021

Uit de wintertest en de eerste race van het 2021 Formule 1-seizoen kwam duidelijk naar voren dat de Red Bull Racing (tot nu toe) over de snelste wagen beschikt. Max Verstappen sloot de wintertest als snelste af, en wist alle drie de vrije trainingen als snelste af te sluiten, met als kers op de taart een dominante pole position. Ondanks het feit dat Lewis Hamilton de eerste race van het jaar wist te winnen, wedt oud Formule 1-coureur David Coulthard alsnog dat Max Verstappen het kampioenschap zal pakken.

"Max komt eraan, Max is de te kloppen man op dit moment", zo vertelt de Schot. "Ik denk dat dit zijn jaar is voor het kampioenschap." Indien dat de Nederlander lukt, is hij de enige niet-Mercedes coureur van het hybride-tijdperk die een kampioenschap heeft weten te winnen. Coulthard is niet alleen de spreken over de Nederlander, maar zo ook over zijn teamgenoot Sergio Perez.

"Sergio is een onwijs ervaren coureur", zo vertelt Coulthard verder aan Ziggo Sport. "Ik denk dat hij de juiste man is voor het tweede Red Bull-zitje. Hij heeft de volwassenheid om in te zien dat erg weinig mensen Max aankunnen."

Ook al kende Perez een lastig eerste weekend, Coulthard is toch van mening dat Perez het goed zal doen bij Red Bull Racing. Perez wist niet in Q3 te komen, en moest ook de race van de pitstraat starten. Echter, hij wist zichzelf terug naar de vijfde plek te rijden. "Perez kende alle details van de Racing Point - het is net alsof hij een nieuw vriendinnetje ontmoet. Hij moet nu blindelings weten waar alle knopjes zitten. Geef hem zes maanden, en dan zal hij een uitstekende teamgenoot zijn voor Max Verstappen.

Volgende week zal de Formule 1 afreizen naar Imola, waar de tweede race van het seizoen gereden zal worden op het Circuito Enzo E Dino Ferrari Di Imola.