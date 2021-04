Beperkte ontwikkelingswedloop in het voordeel van Red Bull Racing

Red Bull Racing is het seizoen met een voorsprong begonnen en het is niet ondenkbaar dat het team die voorsprong de rest van het jaar vast weet te houden. Dat vrezen ze bij concurrent Mercedes. Normaal gesproken gaat een achtervolgend team vol op jacht naar de koploper, maar (sinds) dit seizoen gelden allerlei beperkende maatregelen voor die ontwikkelingswedloop.

Zo is er een budgetlimiet ingevoerd die voorschrijft hoeveel de teams maximaal aan de auto mogen spenderen in een jaar, mogen de teams die vorig seizoen hoog in het constructeurskampioenschap geëindigd zijn minder tijd doorbrengen in de windtunnel dan de teams die laag geëindigd zijn en gelden andere restricties om geld te besparen vanwege de aanhoudende coronapandemie.

Mercedes-engineer Andy Shovlin denkt dat dit in het voordeel van Red Bull Racing is. "Het is dit seizoen allemaal net even anders. Normaal zouden we nu naar de windtunnel-afdeling kijken om gedurende het jaar extra downforce te genereren. Of naar de aandrijflijn, om daar extra vermogen vandaan te halen. Maar beide opties zijn nu beperkt door de reglementen. We hebben weinig tijd in de windtunnel en op de testbank, ontwikkeling van de performance van de motor is uit den boze."

Mercedes schuwt de ongeijkte paden niet bij hun zoektocht naar meer snelheid. Shovlin: "We kijken naar subtiele veranderingen om de rijbaarheid van de auto te verbeteren. We moeten ons huiswerk beter doen om steeds met een goed gebalanceerde wagen bij een circuit te arriveren. Dit seizoen komt het allemaal neer op kleine marges en details. Ik zie ons niet dusdanig ontwikkelen dat we een duidelijke voorsprong kunnen creëren, al zal Red Bull Racing ook niet snel bij ons vandaan lopen."

Daar komt nog bij dat de Formule 1-teams hun vizier relatief vroeg in het seizoen op 2022 zullen richten. Dan worden namelijk ingrijpende regelwijzigingen van kracht en geen van de renstallen is bereid om volgend jaar op te offeren en de boot te missen. Haas F1 Team is bijvoorbeeld al helemaal met volgend seizoen bezig. De vraag is wanneer Mercedes die omschakeling maakt. Als het niet lukt om snel aan te haken bij Red Bull Racing, zal dat moment niet lang op zich laten wachten.