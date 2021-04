Rich Energy-baas fantaseert nu over Formule 1-comeback in 2022

Rich Energy-baas William Storey beweert dat zijn merk volgend jaar terug zal keren in de wereld der Formule 1. De vraag is hoe geloofwaardig de directeur van de energiedrankenfabrikant nog is. Storey claimde immers ook al dat Rich Energy zich voor dit jaar weer als sponsor aan een van de Formule 1-teams zou verbinden, maar dat is niet gebeurd.

Rich Energy was in 2019 geldschieter bij Haas F1 Team, maar dat draaide uit op een fiasco. Na tegenvallende resultaten stuurde de energiedrankenfabrikant zelf een tweet de wereld in waarin ze het contract met de Amerikaanse renstal opzegden, volgens Storey het gevolg van een interne coup. De geldkraan ging dicht en in september verdwenen de logo's van Rich Energy van de auto's van Haas F1.

Storey herstelde de verhoudingen binnen Rich Energy en greep weer de macht, en in de aanloop naar het komende seizoen strooiden hij en zijn bedrijf met berichten over een comeback in de Formule 1. "Bijna twee jaar geleden werd de Rich Energy Haas F1-auto voor het eerst opgestart. We kijken met gemengde gevoelen terug op ons debuut in de Formule 1 en we kijken ernaar uit om meer succesvol te zijn in onze tweede poging", luidde een tweet eerder dit jaar.

Die tweede poging laat langer op zich wachten dan gedacht. Storey fantaseert nu in een nieuwe tweet over een comeback in 2022: "Ik kijk enorm uit naar de start van het nieuwe Formule 1-tijdperk in 2022. De ingrijpende reglementswijzigingen zullen inhalen vereenvoudigen en het racen vermakelijker maken. En we zullen de kleuren zwart en goud, de kleuren van Rich Energy, terugzien op de grid."