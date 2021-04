Mercedes: "Toto Wolff verkeerd geciteerd over Horner en Brown"

Het team van Mercedes heeft getracht het relletje dat aan het ontstaan was rondom teambaas Toto Wolff en diens collega's Christian Horner (Red Bull Racing) en Zak Brown (McLaren) in de kiem te smoren. Volgens de Duitse renstal is Wolff verkeerd geciteerd in een reactie op uitlatingen van Brown over de line-up van Mercedes voor 2022.

De McLaren-directeur liet eerder doorschemeren dat hij verwacht dat Max Verstappen en George Russell volgend jaar samen voor Mercedes zullen rijden, in plaats van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Verstappen zou al langer bovenaan het verlanglijstje van Mercedes als beoogde opvolger voor Hamilton staan en Russell is momenteel uitgeleend aan Williams.

De uitspraak dat Russell het plekje van Bottas over kan nemen is niet zo schokkend, maar de opmerking dat Mercedes gaat proberen om Verstappen los te weken bij Red Bull Racing heeft meer stof doen opwaaien. Wolff voelde zich dan ook geroepen om daarop te reageren en deed dat in de Oostenrijkse krant Osterreich.

De Mercedes-teambaas zou gezegd hebben dat Brown en Horner altijd 'bullshit lullen'. Mercedes nuanceert dat citaat tegenover Inews: "Toto heeft gezegd dat Zak en Christian elkaar onzin toespelen, niet dat ze onzin verspreiden. Hij is verkeerd geciteerd." Volgens Osterreich klopt de vertaling van het citaat, maar ontbreekt daarbij de speelsheid waarmee Wolff het gezegd heeft.