Ralf Schumacher heeft gezegd dat Sebastian Vettel moet stoppen met zeuren over zijn nieuwe AMR21 Aston Martin en weer moet leren plezier te hebben in de Formule 1. Na een lange en pijnlijke scheiding van Ferrari in 2021, begon Vettel een nieuwe uitdaging met Aston Martin, die ervoor koos om Sergio Perez te ontslaan om plaats te maken voor de viervoudig wereldkampioen.

Maar de nieuwe start heeft niet de verandering gebracht waar Vettel op had gehoopt, na een moeilijke voorbereiding tijdens de wintertest en de eerste race van het seizoen in Bahrein. Hij eindigde zijn eerste race dit jaar op een bescheiden vijftiende plaats, onder andere na een botsing met Esteban Ocon.

Na zijn debuutrace zei Vettel dat hij zich niet thuis voelde in zijn nieuwe auto en dat heeft de aandacht getrokken van zijn landgenoot en ex-Formule 1-coureur, Ralf Schumacher, die het niet leuk vond wat hij hoorde.

Duel met Stroll winnen

Schumacher is tegenwoordig analist voor Sport1 en daar zei Ralf: "Hij moet nu echt eens gas gaan geven. Het gezeur dat hij niet goed voelt wat de auto doet moet stoppen, dat kan niemand iets schelen. We zitten hier tenslotte in de Formule 1 en hij verdient ook veel geld."

"Uiteindelijk is Sebastian een ervaren coureur en een meervoudig wereldkampioen. Hij moet nu het duel met zijn teamgenoot winnen en de rest komt vanzelf, zelfs als de Aston Martin dit jaar geen winnende auto wordt."

Frustraties

Het advies van Schumacher aan Vettel is om gewoon plezier te hebben nu zijn tijd bij Ferrari voorbij is. Hij vervolgde: "Hij moet gewoon in de auto zitten en plezier hebben. Misschien moet hij al zijn andere nieuwe interesses laten vallen. Hij heeft het talent en hij kan het voor elkaar krijgen. De druk van buiten is enorm, dat moet hij blokkeren."

"Ik begrijp de frustratie van Sebastian. Hij wilde dat de dingen anders waren en had allesbehalve een makkelijk weekend. Toch moet je ophelderen waarom hij de afstand tot de voorligger soms verkeerd inschat."