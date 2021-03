Sebastian Vettel en Aston Martin moeten nog aan elkaar wennen: "Voel me niet lekker in de auto"

Na een debuut om te vergeten heeft Sebastian Vettel verteld dat hij zich niet thuis voelt in de AMR21, maar hij is ervan overtuigd dat het alleen maar beter kan worden als hij dat eenmaal wel is. Vettel stapte afgelopen winter over van Ferrari naar Aston Martin en hoopte dat het nieuwe avontuur hem terug zou kunnen laten keren aan de top van de F1.

In plaats daarvan was het de Vettel uit de laatste Ferrari-seizoenen die in Bahrein verscheen. De Duitser kwalificeerde zich op de 18e plaats en gaf de gele vlaggen de schuld voor het stranden in Q1, maar kreeg een straf omdat hij zich niet aan die dubbel gezwaaide gele vlaggen hield.

Dat dwong hem naar de achterkant van de grid, waar alle hoop op het scoren van punten ongedaan werd gemaakt toen hij achterop de Alpine van Esteban Ocon tikte, en daarbij zijn Aston Martin beschadigde. Hij kreeg later een straf van 10 seconden voor die botsing.

Gebrek aan concentratie

Vettel erkende dat het geen geweldig weekend was, maar houdt vol dat zowel hij als Aston Martin veel hebben geleerd. De viervoudig wereldkampioen: "Er zijn veel dingen die we in de race hebben geleerd en die we moeten aanpakken. We zullen zien hoe snel we ze kunnen repareren."

"Ik voel me niet echt thuis in de auto, er zijn veel dingen die tegen me vechten, zodat ik me niet echt op het rijden kan concentreren. We moeten ze aanpakken en proberen ze op te lossen."

"Ik pas me duidelijk aan aan hoe de auto wil rijden, maar er zijn veel dingen die een bepaalde inconsistentie toevoegen die niet helpen, dus deze dingen moeten we onder de knie krijgen. We hebben veel geprobeerd met de auto en met de set-up, en er zijn veel dingen die nog steeds niet werken zoals ze zouden moeten. Zodra we ze hebben gerepareerd en we de afstelling op orde hebben weten we waar de auto snel kan zijn. Dan kan hij alleen maar beter worden."