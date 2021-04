Ralf Schumacher over F1-debuut Mick: "Bijna foutloos"

Ralf Schumacher prees het Formule 1-debuut van zijn neef en noemde het een bijna foutloos weekend voor de Haas-coureur. Mick Schumacher genoot van een overwegend positief eerste F1-weekend in Bahrein, ook al eindigde hij als laatste van het veld - voor alle coureurs die uitvielen

In de kwalificatie kreeg de Duitser zonder moeite de overhand op teamgenoot Nikita Mazepin, terwijl hij op de zondag grotendeels ongeschonden de finish bereikte, in tegenstelling tot de Rus die in de openingsronde crashte.

Alles bij elkaar genomen, gelooft zijn oom dat het een uitstekend eerste optreden was voor de 22-jarige coureur. Bij Sky Duitsland zei Ralf: "Mick heeft een bijna foutloos weekend afgeleverd. Zelfs de kleine fout in de race op koude banden kan deze positieve indruk niet vertroebelen. De problemen van zijn teamgenoot Nikita Mazepin gedurende het hele weekend hebben aangetoond dat de auto allesbehalve makkelijk te besturen is. Mick beheerste dat super goed."

"Helaas krijgt deze sterke prestatie niet zoveel aandacht als Mick zou hebben verdiend, omdat hij te ver achteraan het veld rijdt omdat de Haas dit jaar niet competitief is."