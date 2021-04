Steiner: "Waanzin om dit jaar geld in het team te investeren"

Guenther Steiner gelooft dat het complete waanzin zou zijn als Haas dit seizoen geld zou uitgeven aan het updaten van hun auto. Haas is de absolute favoriet om als laatste te eindigen in het constructeurkampioenschap, vooral omdat ze volledig gefocust zijn op volgend jaar, wanneer de nieuwe Formule 1-regels van kracht worden.

Ze zijn ervan overtuigd dat dit hun beste kans is om terug in het middenveld te komen en hun beste eindpositie in het klassement te herhalen sinds hun intrede in 2016 in F1. In 2018 eindigde het team van Gene Haas en Gunther Steiner namelijk als vijfde.

Niet met geld smijten

Teambaas Steiner is zich er volledig van bewust dat Haas achter Williams kan komen te staan, het enige team dat ze versloegen in het kampioenschap van vorig jaar, maar denkt dat het zinloos zou zijn om met geld te smijten om de VF-21 te updaten als er voor 2022 een hele nieuwe auto moet worden gebouwd.

Tegenover F1.com zegt Steiner: "De enige ontwikkeling die we hebben gedaan, was ons aanpassen aan de regels voor dit jaar, dus je kunt niet verwachten dat de auto nog beter wordt. Met de wijziging van de reglementen werd de auto zelfs slechter toen we de downforce wegnamen, dus wat kun je dan nog doen?"

"Over de auto ben ik altijd heel openhartig, want de auto is wat hij is dit jaar. Toen we vorig jaar november met de ontwikkeling begonnen, wisten we dat we de achterstand niet konden inhalen. Waarom zou je dan geld verspillen? De auto was slecht in 2019, het werd niet veel beter op in 2020 en opeens investeren we een jaar ontwikkeling in een auto die maar 23 races gaat rijden? Dat zou naar mijn mening complete waanzin zijn."

"Zoals iedereen weet, moeten we deze uitgaven beperken, maar je probeert altijd het beste uit de auto te halen. Je zegt niet ‘Ik wil niet meer’."

Onderdelen niet op tijd klaar

Haas zal enkele updates hebben voor de volgende race in Imola op 18 april, waarbij onderdelen worden toegevoegd waarvan ze wisten dat ze niet op tijd klaar zouden zijn voor de seizoensopener in Bahrein. Die updates zullen echter de laatste zijn die het team dit jaar op de wagen zal zetten.

Steiner voegde eraan toe: "Op een gegeven moment vraag je jezelf af: als we een grote investering doen, worden we dan zesde? Nee. Gaan we zevende worden? Nee."

"Het beste waar we naar konden streven was de achtste plaats en dan stel je jezelf de vraag ‘is het echt de moeite waard om in de komende zes maanden te investeren en de komende vijf jaar uit het oog te verliezen?' Voor mij zullen we dit jaar achteraan rijden, maar volgend jaar kunnen we hopelijk teruggaan naar waar we waren in 2018."