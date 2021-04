Sergio Perez moet zijn rijstijl aanpassen aan Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez heeft aangegeven dat hij aan zijn rijstijl moet schaven om het maximale uit de auto van zijn nieuwe werkgever Red Bull Racing te halen. De Mexicaan kwam deze winter over van Racing Point, een team waarvoor hij jarenlang uitkwam. De omschakeling naar Red Bull Racing is best groot en de karakteristieken van zijn nieuwe wagen verschillen enorm van wat hij gewend was.

Hij heeft tijd nodig om de aanpassing te maken, vertelt Perez aan Autosport.com. "Het negatieve was dat ik in twee bochten veel tijd verloor ten opzichte van Max Verstappen. Maar in Bahrein verandert de wind continu van richting en gezien het feit dat je telkens maar één rondje hebt voor een snelle tijd, is het lastig om op dat vlak progressie te boeken."

"Er zijn wat specifieke problemen met de manier waarop ik de bolide bestuur, ik zal mijn manier van rijden moeten aanpassen. In eerste instantie is het zaak om deze auto te besturen zoals het voor deze auto bedoeld is, daarna kunnen we verder werken. Het zal me wel wat tijd kosten, want het is heel anders dan wat ik gewend was."

Ondanks een ongelukkige kwalificatie en pech tijdens de opwarmronde voor de race wist Perez toch een vijfde plek uit het vuur te slepen in Bahrein. "Dat is het positieve, het racetempo was erg goed. Maar er zijn nog zoveel dingen die in elkaar moeten klikken. Zodra alles samenkomt, zullen we echt sterk zijn. Tot die tijd moet ik vooral solide presteren, kilometers maken en een beter gevoel krijgen van wat ik moet doen om het optimale uit dit pakket te halen", aldus Perez.