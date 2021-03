Aston Martin met lage 'rake' de dupe van reglementen voor 2021

Aston Martin behoort tot de teams die het zwaarst getroffen zijn door de reglementswijzigingen die zijn doorgevoerd voor dit seizoen. Dat stelt teambaas Otmar Szafnauer. De reglementen zijn over het algemeen vrij stabiel gebleven, maar met name de verplichte veranderingen aan de vloer hebben grotere gevolgen gehad dan vooraf was voorzien.

De internationale autosportbond FIA paste op aandringen van bandenleverancier Pirelli de reglementen voor 2021 aan om de auto's langzamer te maken. De Italiaanse bandenfabrikant was namelijk bang dat het rubber de krachten die in de bochten vrijkomen anders niet aan zou kunnen. Daarop besloot de FIA om onder meer een hoek uit de vloer voor de achterwielen te halen.

Dit heeft vooral impact gehad op de teams met een lage rake - de hellingshoek van de auto ten opzichte van het wegdek. Bij een hoge rake lijkt de bolide voorover te hellen, bij een lage rake ligt de wagen wat vlakker. Dat laatste is het geval bij Aston Martin en daar betaalt het team nu de prijs voor. De Britse renstal kon in Bahrein niet op hetzelfde niveau als vorig jaar onder de Racing Point-vlag opereren.

Een seconde

Dat doet pijn, geeft Szafnauer toe. "Waar wij het verloren hebben is bij de nieuwe reglementen. De teams met auto's met een lage rake hebben ongeveer een seconde prijsgegeven ten opzichte van de teams met auto's met een hoge rake. Als je de grid in ogenschouw neemt en ons bijvoorbeeld vergelijkt met Mercedes, dan zijn we een tiende dichterbij gekomen. Ten opzichte van de teams met een hoge rake hebben we echter zeven, acht tienden tot een seconde verloren."

"We geven het seizoen niet op en we hebben dingen in de windtunnel en CFD (Computational Fluid Dynamics, red.) om de boel te verbeteren, die zullen we zo snel mogelijk naar de circuits brengen. Het is dus een kwestie om het terrein dat we door een ingreep van de FIA ten behoeve van de veiligheid hebben verloren ergens anders weer zien terug te winnen."

Vooruitziende blik

Szafnauer en de zijnen hadden dit overigens reeds voorspeld. Bij de aankondiging van de reglementswijzigingen werd immers aangestipt dat dit ten koste zou kunnen gaan van de teams met een lage rake. "Het is vorig jaar aangegeven dat dit een groter effect op teams met een lage rake kan hebben dan op teams met een hoge rake en we hadden het dus juist gezien. Op het moment dat de regels zijn opgesteld is dit ook aangekaart."