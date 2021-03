Bahrein denkt aan extra kerbs in bocht 4 na 'track limits'-problemen

De organisatie van de Grand Prix van Bahrein en de leiding van het circuit van Sakhir overwegen een extra laag kerbstones aan te brengen aan de buitenkant van bocht 4. Op die manier hopen ze de problemen en onduidelijkheid die afgelopen weekend ontstonden rondom de track limits in die bocht op te lossen en weg te nemen.

De wedstrijdleiding hielp die onduidelijkheid zelf in de hand door de richtlijnen gedurende de race aan te scherpen. Zo kon het zijn dat Mercedes-coureur Lewis Hamilton in de eerste helft van de wedstrijd consequent buiten de baan belandde in bocht 4, om vervolgens de opdracht te krijgen om daarmee op te houden. Toen Max Verstappen hetzelfde overkwam bij een poging om de titelhouder in de slotfase in te halen, ontving hij gelijk de instructie om die plek terug te geven.

Er zijn nu echter ook beelden opgedoken dat Esteban Ocon wel onbestraft de track limits mocht overschrijden bij het inhalen van Yuki Tsunoda, zonder die positie terug te hoeven geven. Tsunoda zette dit later in de race recht door op zijn beurt op eigen kracht Ocon weer voorbij te gaan, maar toch. De wedstrijdleiding was niet bepaald consequent in het handhaven van de track limits.

Bahrein kan een steentje bijdragen aan het verbeteren van de situatie, denkt circuitdirecteur sjeik Salman bin Isa Al Khalifa. Aan Racefans.net deelde hij mede: "Als racelocatie volgen we de richtlijnen en homologatie van de internationale autosportbond FIA. Je kunt extra kerbstones in bocht 4 aanleggen. Het idee is om de coureurs aan te moedigen om op de baan te blijven omdat het dan geen voordeel oplevert om buitenom te gaan."

"Er zijn bepaalde plekken op de baan waar coureurs buitenom gaan omdat daar voordeel uit te halen valt en andere plekken waar dat niet het geval is. Het idee is nu om samen met de FIA te kijken naar hoe we dit kunnen aanpakken. Misschien door de kerbstones te verlengen of een extra laag aan te brengen, gewoon iets om te beperken dat rijders daar te wijd gaan zonder dat ze er een prijs voor betalen. Als het geen voordeel oplevert, dan houden ze er snel mee op."