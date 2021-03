Horner reageert op Verstappen: "We waren overtuigd van strategie met 2 pitstops"

Afgelopen zondag won niet Max Verstappen maar Lewis Hamilton de Grand Prix van Bahrein. Dit zorgde ervoor dat de Nederlander nadacht over waar het aan gelegen zou kunnen hebben, naast de problemen die hij kende tijdens de race zoals met het gaspedaal en differentieel.

Verstappen vertelde dat hij twijfelde aan de strategische keuzes van Red Bull, en dan met name de keuzes die gemaakt waren met de banden.

Undercut Hamilton

Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde op die uitspraak en zei dat het team zeer vastberaden was om een twee-stopstrategie uit te voeren.

"Het tempo van Mercedes was heel sterk aan het begin van de race en we konden niet wegrijden om een gat creëren. De degradatie van hun banden zag er heel indrukwekkend uit, dus Max kon nooit meer dan twee seconden van Lewis wegrijden."

"Lewis maakte heel vroeg zijn pitstop, waarop we besloten onze positie op de baan te behouden. Bij het begin van de race hadden we al afgesproken dat we twee pitstops zouden maken."

"Vorig jaar zouden we super blij zijn geweest met dit resultaat en nu zijn we teleurgesteld. We hebben zeker een goede stap voorwaarts gemaakt en het is natuurlijk nog steeds een heel lang seizoen."